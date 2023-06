Robot tuleb appi: Paul McCartney lõpetab «Biitlite» pooleli jäänud lood tehisintellekti abiga

McCartney pidas juba varemgi plaane mõnest seni avaldamata pooleliolevast loost valmis versioon teha, kuid tema sõnul on alles praegu arenenud tehnoloogia piisavalt kaugele, et seda on mõtet tõsisemalt ette võtta. Samas on Internet juba täis ka erinevaid tehisintellekti katsetusi, kus John Lennoni hääl on pandud laulma suvalisi moodsaid lugusid.