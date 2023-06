Ülehelikiirusega reisilennukid tulevad tagasi: sõiduaeg lüheneb kaks korda

Ettevõttel on juba 130 eeltellimust sellistelt tuntud lennufirmadelt nagu American Airlines, United Airlines ja Japan Airlines. Tehas saab tootmiseks valmis 2024. aastal, esimesed lennukid sõidavad välja 2025. ning reisijad saavad pardale astuda alates 2029. aastast.

Maailma kiireimat reisilennukit ehitav ettevõte Boom Supersonic teatas aga 20. juunil järjekordsest olulisest etapist ülehelikiirusel reisilennukite tagasituleku teel: Pariisi lennunäitusel näidati ülehelikiirusega lennuki Overture mootori Symphony ja kere täpsemaid detaile. Mootor on samuti tootmiseks valmis.

Ülehelikiirusel reisilennuk Overture lendab kaks korda kiiremini, kui tänapäeva traditsioonilised reisilennukid ning kütuseks kasutab see 100% taastuvallikatest lennukikütust SAF.

Boom avalikustas nüüd esmakordselt Overture´i täieliku kõigi tehniliste süsteemide ülevaate, kuna lennukiprogramm on hakanud juba kindlalt edenema tootmise suunas.

Boomi tellijate seas on lisaks tsiviillennufirmadele veel militaartööstusettevõte Northrop Grumman, kellega arendatakse ülehelikiirusel lennuki militaarversiooni.

Lennuki kere katavad täiskomposiit-struktuurid, et suurendada aerodünaamilist efektiivsust ja vähendada kaalu.

Hispaania ettevõte Aernnova, mis on üks maailma suurimaid kosmosetööstuse tarnijaid, kavandab ja arendab Overture´i tiivastruktuuri. Tiivad on struktuurilt peenemad, kui tüüpilised allahelikiirusega lennukite omad, et vähendada õhutakistust, toetades liikumist suurtel kiirustel.