ARVUSTUS ⟩ Nutikell, mille peale tuleb korralikult köhida

Huawei uus kell Watch 4 Pro on väidetavalt esimene kosmose- ja süvaveeaparaatide tasemel tugevusega titaanist, paraku neis ekstreemsustes jäi kell seekord testimata. Küll aga pidas see üsna hästi vastu ratta- ja jalgsiretkedel ning käe peal tundus mugav ka.

Välimuselt on uus mudel justkui ümaram, kellaklaas (mis on samuti tugeva kriimustus- ja purunemiskindla safiirikattega) on voolujoonelisemalt sulandumas kellakorpusega ja nupud ning välimus tunduvad natuke lihvitumad, kui eelmisel põlvkonnal, kuid muidu eemalt vaadates väga suurt vahet ei tee. Küljel on tundlik pöördnupp, allpool tavaline nupp, mis töötab elektrokardiogrammi klemmina ning puutetundlik ekraan, mis on tundlikum, kui varem.