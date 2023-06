PILDID ⟩ Opel tutvustas oma uut välgunoolt kandvat margiembleemi

«Meie välgunoole embleem on ajakohasem kui kunagi varem. See ei sümboliseeri vaid meie pühendumist innovatsiooni ja liikuvuse demokratiseerimisele, vaid ka meie pühendumist plaanile muutuda Euroopas 2028. aastaks täiselektriliseks kaubamärgiks. Sel aastal kuulub meie mudelivalikusse 15 elektrifitseeritud mudelit ja saame uhkusega tõdeda, et Opel on elektriline,» ütles Opeli tegevjuht Florian Huettl.

Foto: Opel

«Välgunoole embleem ehk Blitz on meie julge ja puhta filosoofia sümboliks. Teravam ja julgem uuenenud välgunool lõikub seda ümbritseva puhta ringiga, andes nii embleemile modernsema ja progressiivsema kuvandi. See on kompassi – meie graafilise disaini peamise põhimõtte – keskmesse paigutatud. Kompass on nii esi-, taga- kui ka salongidisaini elementide selgrooks,» ütles Opeli disainivaldkonna asepresident Mark Adams.

Saksa tootja varustab sõidukid uue embleemiga jooksvalt tulevate aastate jooksul. Esimene mudel kaunistatakse uuenenud logoga juba tuleval aastal.

Foto: Opel