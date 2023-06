Riigi IT Keskuse juht Ergo Tars: digiriigi ülesehitamiseks vajame haritud IT-insenere

Tars lisab, et uute tehnoloogiate kasutuselevõtu kiirendamiseks on hädasti vaja haritud insenere: «IT on ja ilmselt jääb alati muudatuste lainele - kord muutuvad arendustehnoloogiad, kord alusarhitektuuri lahendused ja võrgutehnoloogiad. Järjest kriitilisemad on turvalisusega seotud küsimused. Pilvetehnoloogiad on igapäevane nähtus, kuid suurettevõtetes tõstab nende levik alles pead.»

Mida tundlikum ja riskantsem on IT lahendus, seda spetsiifilisemat ja sügavamat kompetentsi on tema sõnul vaja. «Samas kasvab ka laia silmaringi vajadus - et hoida n-ö suurt tehnoloogilist pilti ning keskenduda seejuures ka kasutaja kogemusele ja teenuse intuitiivsele ülesehitusele teenuse elutsükli jooksul,» lisab ta.

Tars usub, et tulevikus jagunevad vajadused kaheks: «Meil on oma ala eksperte, kes tunnevad ühte või mitut tehnoloogiat süvitsi, ning ka hübriidseid oskusi omavaid spetsialiste ehk nn T-kujuliste oskustega insenere, kes oskavad panna lahendusi kokku erinevatest komponentidest ning tunnevad hästi tehnoloogiate koostoime loogikaid. Kindlasti on vaja aga häid teadmiseid alustehnoloogiatest, sest ainult tugeva baasi pealt on võimalik ehitada jätkusuutlikke ja laiendatavaid lahendusi.»

Tars avaldab ka ootused, mis neil olid uue õppekava avamisel: «Meie ootus loodava õppekava rakendamisel on see, et õppekava lõpetajate oskused viivad meid tänasest tulevikku. Nii lihtne see ongi - me vajame inimesi, kes soovivad riigi IT-d veelgi paremaks teha ning näitavad seda oma tegudes. RIT on loodud kompetentsikeskuseks ning pakume võimalust ülikoolis omandatud teadmisi praktikas proovida ning edasi arendada.»

RIT värbab ka praegu aktiivselt inimesi, sest organisatsioon kasvab nii teenuste ümberkujundamise kui ka kasutajate arvu tõusmisega.