Elutoa diivanilt otse koosolekule: Sony toob Zoomi kõned nutiteleritesse

Juba varajastel kuuekümnendatel ennustati, et pereliikmed ja sõbrad suhtlevad kunagi üksteisega üle videokõnede suurel ekraanil, rääkimata töökoosolekutest. Nüüd on see vana tulevikuennustus muutunud lihtsamini kättesaadavaks, sest enam ei pea minema teise tuppa arvuti taha Zoomi kõnet tegema.

Foto: Sony