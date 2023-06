Elektrivormeli nuhkimisskandaal: üks tiim võis raadio teel lugeda teiste rehvi-infot

Meeskonna võidusõitjaid Stoffel Vandoorne ja Jean-Éric Vergne said järgmisel võistlusel starditrahvi, mis tähendab, et nad peavad ootama boksiraja lõpus, kuni kõik teised autod on mööda sõitnud, enne kui autosse sisenevad.

DS Penske sõitja Vandoorne ütles väljaandele Autosport , et neil polnud plaane teiste järgi nuhkida. Siiski otsustasid kohtunikud, et tiim jääb süüdi «tohutu ja ebaõiglase eelise» saamises boksialal RFID-skaneerimisseadmete kasutamise tõttu.

RFID lugeja suudab lugeda eemalt erinevaid RFID elemente, mida kasutatakse sõidukikomponentide ja kaupade märgistamiseks. See on nagu juhtmevaba triipkood, mis kümnekonna meetri kauguselt lugedes ütleb lugejale, millise tootega on tegemist. RFID element on tavaliselt toiteta ja kiirgab saatja energia tagasi, vastates enda mällu kirjutatud koodiga. Kuid on ka toitega elemente.