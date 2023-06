Tutvu Eesti edukaima «CS:GO» võistkonna superstaaridega

Aasta alguses tagasituleku teinud ajalooline meeskond on Eestit esindanud mitmel nimekal turniiril ja on võitnud ka juba oma esimese välismaise LAN-ürituse

Vähesed aga teavad, kuidas sYncki mängijad üldse «CS:GO» juurde on jõudnud, mida nad enne tegid, ja kes nad üldse sellised õige on. Meeskond on otsustanud oma koosseisu lähemalt tutvustada oma YouTube'i kanalil .

SYnckil on loomulikult mängijaid rohkem ja praeguseks hetkeks on veel ilmumata Rene «Wahtzz» Vahu ja Andreas «aNdu» Maasing tutvustused, kuid võib eeldada, et need jõuavad peagi meieni.