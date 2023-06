Microsoft, Google ja Zoom: erinevate süsteemide vahel pendeldamine seab ettevõtte ohtu

Ühe tootja tükid käivad hästi kokku, erinevaid lahendusi kasutades on aga oht, et kuskil peab midagi järgi andma ja turvalisust vähendama. Näiteks kui ettevõttel on ühe tootja kontoritarkvara, aga videokõnesid tehakse teises süsteemis, on lisaks rohkemale tööle koosolekute organiseerimisel ka probleeme teise lahenduse turvaohtudega, mida kontorisisene lahendus ei kaitse.

«Ühe tootja loodud tükid käivad omavahel hästi kokku, mis tähendab, et need on loodud koos kasutamiseks. Ja seda igas aspektis. Ühe tootja toodangule pühendumise üheks suurimaks argumendiks on ka turvalisus – kui kõik on näiteks Microsoftis, on kõik seotud ühe kontoga, kõiki õigusi saab hallata ühest kohast ja risk, et töötaja lahkumisel mõni õigus kokku korjamata jääb või andmeleke väiksemas teenuses ettevõtte ohtu paneb, on oluliselt madalam,» selgitas Kuru.