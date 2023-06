PILDID ⟩ Opel avalikustab oma uue mudeli väikeautode seas: Corsa

Uus Corsa pakub uut välis- ja sisedidsaini, sealhulgas margile iseloomuliku Opel Vizori näoga esiosas. Uued tehnoloogiad teevad sõitmise pingevabamaks. Lisavarustusena on uuel Corsal saadaval täielikult digitaalne juhiala, mis põhineb ettevõtte Qualcomm Technologies Snapdragon Cockpit Platforms tootel koos uue, intuitiivse teabe- ja meelelahutussüsteemiga ning kuni 10-tollise värvilise puuteekraaniga. Pimestusevabad Intelli-Lux LED maatriks-esituled, mille Corsa 2019. aastal väikeautode segmenti tõi, on samuti veelgi paremad ja täpsemad – nüüd 14 leed-elemendiga.

Väikeautode müügihiti kõige uuem versioon pakub ka kapoti all kõrgtehnoloogiat. Corsa Electric on nüüd suurema võimsusega ja täiustatud akuga, mis võimaldab WLTP järgi läbida ühe laadimisega kuni 402 kilomeetrit. Ka teised jõuallikad on uudsed. Corsa on esimene Opeli mudel, mis on saadaval 48-voldise hübriidina. Kliendid saavad uue Corsa puhul valida erinevate ajamite vahel, alates täiselektrilisest ja hübriididest kuni ülitõhusate sisepõlemismootoriteni.

«Opel Corsa on olnud müügihitt enam kui 40 aastat. Viimasel kahel aastal oli see enimmüüdud väikeauto Saksamaal ja 2021. aastal Ühendkuningriigis enimmüüdud auto üldse. Meie jaoks on see edu tunnustus meie tööle ja annab lisamotivatsiooni teha edaspidi veelgi paremini. Uus Corsa on veelgi moodsam, veelgi emotsionaalsem ja parem. Selle vapustava disaini, kõrgematest segmentidest üle toodud tipptehnoloogiate ja uue, sõidu ajal heitmevaba elektri- ja hübriidtehnoloogiaga tahame kliente inspireerida ja näidata neile, mida nad võivad täna ühelt väikeautolt oodata,» ütles Opeli tegevjuht Florian Huettl.