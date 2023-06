Tuhandeid AI-ga genereeritud lapspornot kujutavaid pilte on leitud pimeveebi foorumitest. See on veebi osa, mis on nähtav ainult eriliste veebilehitsejatega ning mõned pimeveebi kasutajad jagavad üksikasjalikke nippe, et ka teised pedofiilid saaksid häirivaid (lapsporno) pilte luua.