Volkswagen esitleb Baltimaades elektriauto ID.3 teist põlvkonda

Tagaosas tõmbab tähelepanu originaalne kaheosaline tagatulede disain. Pidurituled süttivad X-kujuliselt ja suunatuled justkui viipavad dünaamiliselt seestpoolt väljapoole.

Elektriautode klientidele hakatakse nüüd pakkuma ka uut pilkupüüdvat kerevärvi Dark Olive Green. Kuldselt sädelev metallikvärv tõstab esile moodsa välimusega ID.3 kerejooned. Sellega sobib suurepäraselt kontrastne mustaks toonitud katus. Külgedel torkavad silma kapotist tagapiilarini kulgevad triibud.

Loomavaba interjöör

Teise põlvkonna ID.3 interjööris valitseb jätkusuutlikkuse teema. Polsterduses pole kasutatud ühtegi loomset päritolu materjali, istmed ja uksed on kaetud Artvelours Eco mikrokiudmaterjaliga. Polsterdus on tehtud plastist, mida on juba vähemalt üks kord taaskasutatud ning 71 protsenti plastist on pärast kasutamist jälle taaskasutatav.

Siseviimistlust on kaasajastatud lähtuvalt klientide tagasisidest. Keskkonsool ja uste sisepinnad on kaetud pehmema materjaliga, ukselingid ja käetoed on saanud uue kujustuse. Kuni 30 valitavat sisevalgustuse tooni võimaldavad igaühel kujundada hetkemeeleolule kõige paremini sobiv õhkkond. Juhile antakse teavitusi ka esiklaasi allosas asuval ribal, mis on ühendatud juhiabisüsteemidega.

Foto: Møller Mobility Group

Uue multimeediasüsteemi hulka kuuluvad kaks ekraani. 13,4-sentimeetrisel (5,3-tollisel) näidikulaual toimuvat seadistatakse multifunktsionaalsel roolil asuvate puutetundlike nuppude kaudu. Erinevaid juhiprofiile saab kiiresti vahetada, kasutades paremal paiknevat suurt nuppu.