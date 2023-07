Harvardi ülikoolis hakkab järgmisest semestrist õpetama tehisintellekt

Selle aasta sügisest hakatakse Harvardi ülikoolis populaarset sissejuhatavat programmeerimiskursust nimega CS50 õpetama AI-instruktori abil. Õpilased hakkavad kasutama tehisintellekti, mis aitab neil leida oma koodiridadest vigu, annab tagasisidet õpilaste koodide disaini kohta, selgitab arusaamatuid koodiridu või veateateid ning vastab individuaalsetele küsimustele.

«Meie enda lootus on, et läbi tehisintellekti suudame lõpuks saavutada 1:1 õpetaja-õpilase proportsiooni ning pakkuda õpilastele tarkvarapõhiseid vahendeid, mis toetavad nende õppimist 24/7 ning just sellisel viisil, mis neile individuaalselt kõige paremini sobib,» ütles CS50 professor David Malan ülikooli tudengilehele The Harvard Crimson.

The Harvard Crimsoni teatel täpsustas Malan hiljem artiklis, et kursuse õpetajaskond katsetab hetkel nii GPT-3.5 kui ka GPT-4 mudeleid. Ta ütles, et kursus on alati kasutanud uusi tarkvaralahendusi, seega on AI-õpetaja kasutamine selle «traditsiooni evolutsioon».

Õpetaja ja õpilase vaheline suhe on kindlasti oluline, kuid arvestades, et ei GPT-3.5 ega GPT-4 pole alati usaldusväärsed struktuurselt korrektse koodi loomisel, on otsus anda üliõpilastele AI-toega programmeerimise professor äärmiselt eksperimentaalne. Lisaks tundub, et kõrget õppemaksu maksvad üliõpilased on eksperimendi aluseks.

Veidi kahtlusttekitav