VIDEO ⟩ Ukraina insener disainis jalgratta, mis sõidab roomikutel nagu tank

Tankid on Ukrainas meelel lisaks sõjaväelastele ka inseneridel, kellest üks kohalik kuulsus, Youtube´is uusi lahendusi ja isetehtud liikureid tutvustav The Q otsustas teha pealtnäha füüsikaseadusi eirava liikuri, mis vaatamata kummalisele väljanägemisele siiski liigub. Kuna jalgrattal on all roomikud, siis võib seda pidada jalgtankiks, kuid läbitavuse, kiiruse ja turvalisuse poolest muidugi see päris sõjamasinale mingit konkurentsi ei paku. Tähelepanu aga võidab tänaval sajaprotsendiliselt.