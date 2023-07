Laulu- ja tantsupidu püstitas Telia mobiilivõrgus uusi kasutusrekordeid

Seekordne noorte laulu- ja tantsupidu oli mobiilsideteenuste vaates eriline sellepärast, et esmakordselt sai peopaikades kasutada 5G mobiilsideteenust – nii Kalevi staadion kui Tallinna lauluväljak olid kaetud moodsaima mobiilitehnoloogiaga.

Ülekaalukalt juhtisid selles arvestuses Apple (43%) ja Samsung (ligi 30%), millele järgnesid Sony (5,3%), Huawei (4,3%), OnePlus (2,4%) ning Nokia (1,8%). Seejuures oli laulupeo ajal mõneti üllatav just Apple´i telefonide suur osakaal, mis oli oluliselt kõrgem, kui see on Telia võrgus tavaliselt.