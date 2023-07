Tähesõjad pole sahtlisse pandud: kosmoserelv hakkab Hiina ja Venemaa satelliitide vastu sõdima

USA mobiilne elektroonilise segamise seade, mis pidi juba praeguseks valmis olema ja sõjaväe relvastuses, on mitu aastat hiljaks jäänud. Kuid Ukraina sõda kiirendas selle väljatöötamist nii palju, et see saab lõpuks teenistusse astuda alates 2024. aastast.