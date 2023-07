Grammyd kiitsid heaks tehisintellekti loomingu

«Teos, millel ei ole ühtegi inimautorit, ei ole ühegi auhinnakategooria jaoks sobilik,» oli reeglites kirjas.

Recording Academy tegevjuht ja president Harvey Mason jr ütles, et muusikatööstus peab uue tehnoloogiaga leppima ning sama peavad tegema ka Grammyd.

«Kogu loo saab väga selgelt kokku võtta: tehisintellekti elemente sisaldav looming on auhinnale kandideerimiseks selgelt sobiv. Punkt,» rääkis Mason The Associated Pressile. «Me ei hakka keelama Grammy auhinna või Grammy nominatsiooni andmist tehisintellekti abiga loodud teostele.»

Kui tehisintellekt või hääle jäljendamise programm esitab laulus juhtvokaali osa, oleks lugu näiteks sobilik laulukirjutamise kategooriasse, kuid mitte etteaste kategooriasse, sest esitajaks ei ole inimene, selgitas Mason. «Samuti kui laulu laulab stuudios päris inimene ja ta esitab kogu laulu, kuid tehisintellekt kirjutas sõnad või taustamuusika, siis ei ole lugu sobilik loomingu või laulukirjutamise kategooriasse.»

«Kui me näeme, et inimene on teose loomisesse olulise panuse andnud, siis me võtame teose alati arvesse kas auhinnale nomineerimisel või võitjaks kuulutamisel,» selgitas ta. «Me ei soovi tehnoloogiat näha inimloovuse asendajana. Tahame veenduda, et tehnoloogia suurendab või kaunistab inimloovust või lisab sellele midagi. Seepärast võtsimegi selles osas konkreetse seisukoha tulevastel auhindade jagamisel.»