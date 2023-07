Häältuvastus on täiesti ebaturvaline: tehisintellekt murrab selle lahti mängeldes

Uuring « Breaking Security-Critical Voice Authentication », mille autoriteks on Kassis ja dr Hengartner, avaldati 44. IEEE Sümposiumi «Security and Privacy» toimetistes.

Mis on häältuvastus?

Foto: Gordon Johnson / Pixabay

Häältuvastus on tehnoloogia, mis laseb masinatel tuvastada ja reageerida inimhäälele.

Autentimise puhul kasutatakse inimese ainulaadset «häälejälge» ehk seda, kuidas inimene sõnu hääldab, tema hääletooni, rütmi, tempot ja muid kõnealaseid omadusi.

Süsteem võtab esialgse salvestuse, millest eraldatakse hääleomadused ja loob selle põhjal häälemustri ehk häälejälje. Hiljem, kui kasutaja üritab ennast autentida, võrreldakse uut salvestust süsteemi salvestatud häälemustriga.

See tehnoloogia on kasutajale väga mugav, sest on vaja vaid rääkida, mitte meenutada keerulisi paroole. Kuid nagu näitas Waterloo ülikooli uuring, võib see kaasa tuua ka turvariske, kui kurjategijad suudavad luua veenvaid «deepfake» ehk süvavõltsitud hääli või eemaldada heli need tunnused, mis reedavad masina loodud sisu.

Seega kuigi häältuvastus võib olla kasulik lisameetod, ei tohiks seda kasutada ainsa turvameetmena, eriti näiteks pankadesse sisselogimisel.