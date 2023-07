Kiiremini kui lennukiga: Hiinas sai valmis maailma nobedaim reisirong

Uueks tavarongi kiirusrekordiks on 453 km/h. Kuid Pekingist Shanghaisse võib hakata uus kiirrong sõitma natuke aeglasemalt, ligi 400 km/h. See tähendab siiski, et reisiaeg võib lüheneda kuni kaks korda ja võrreldes lennukiga saab kohale palju kiiremini.

Veel suurema kiirusega on aga Maglevid ehk magnetpatjadel hõljukrongid, mille tippkiiruseks on Jaapanis mõõdetud 603 km/h, kuid kindlalt maa peal ratastel ja rööbastel traditsiooniliselt kulgev liikumisvahend on Hiina Raudtee andmetel hetkel kiireim.

Rongi CR450 edukalt lõppenud sõidukatsed viidi läbi raudteelõigul Fuqingist Qianzhouni Ida-Hiinas Fujiani provintsis. Uue põlvkonna transporditehnoloogia pidi olema ka keskkonnasõbralikum, energiasäästlikum ja intelligentsem, kui varasemad lahendused.

Hiinas on hetkel kiirrongi suurim lubatud sõidukiirus 350 km/h, mis on ühtlasi ka maailma suurim. Jaapani ja Prantsusmaa kiirrongide suurimaks töökiiruseks on 320 kilomeetrit tunnis.

Katserong liikus 28. juunil 453 kilomeetrit tunnis ja suhtelise kiirusega, kui kaks rongi vastastiku üksteisest möödusid, 891 kilomeetrit tunnis üle Meizhou lahe meresilla.

Kiirrong saavutas rekordkiiruse pikal Meizhou lahe meresillal. Foto: Hiina Raudtee

Järgmisel päeval sõitis katserong Haiwei tunnelis ühe rongi puhul 420 kilomeetrit tunnis ja kahe rongi möödumisel suhtelise kiirusega nende vahel 840 km/h.

Selline süstikrong, mis ilmselt plaanitakse kasutusele võtta Hiina tähtsamatel magistraalidel, vähendaks teekonna Pekingist Shanghaisse mõnikord koguni poole võrra. Kiirusel 400 kilomeetrit tunnis jõuaks Hiina administratiivsest pealinnast finantspealinna vaid 2,5 tunniga.

Kui arvestada ka hõljukronge, on praegu Hiina kiireimaks endiselt Shanghai lennujaamast kesklinna sõitev Transrapid tippkiirusega 460 kilomeetrit tunnis ja keskmise kiirusega 251 km/h. Tegemist on Maglev-tüüpi rongiga, mis liigub magnetvälja «patjadel» kontaktivabalt hõljudes.