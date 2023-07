PILDID ⟩ Volkswagen toob välja uue T-Crossi: väike linnamaastur saab poolautomaatse juhtimise

T-Cross on saavutanud nelja aastaga väikeste linnamaasturite seas liidrikoha: juba umbes 1,2 miljonit inimest on valinud selle auto. Aastas toodetakse keskmiselt 300 000 uut T-Crossi ja seda pakutakse Tacqua ja Taiguni nimede all ka väljaspool Euroopat.

Hetkel on see üks edukamaid Volkswageni mudeleid maailmas.

Moodne välimus ja värsked uued värvid

Väliselt uuendatud T-Crossil on kohe äratuntav esi- ja tagaosa koos uute integreeritud leed-esitulede, leed-päevatulede ja leed-tagatuledega. Volkswagenis välja töötatud IQ.LIGHT leed-maatriks-esituled on nüüd esmakordselt saadaval ka T-Crossile.

Foto: Volkswagen

Mudelivalikusse on lisandunud kolm uut värsket kerevärvi: Grape Yellow (karge ja sportlik kollane), Clear Blue Metallic (elegantne ja sõbralik helesinine) ning Kings Red Metallic (erksatooniline ja silmatorkav punane).

Uue põlvkonna info- ja meelelahutussüsteem

Uue T-Crossi interjööri keskne element on eraldiseisev teabe- ja meelelahutusekraan. Põhivarustuses pakutava puuteekraani diagonaal on 20,3 cm (8 tolli); tippvarustuses versioonil on 9,2-tolline ekraan (diagonaaliga 23,4 cm).

Lisaks on neljaukselise ja viie istekohaga auto kõik versioonid nüüd juba põhivarustuses digitaalsete näidikutega.

Foto: Volkswagen

Ka T-Crossi näidikulaud on saanud täiesti uue kujunduse: nagu suurematel Volkswageni mudelitel, on kasutusel pehmemad ja oluliselt kvaliteetsemad materjalid. Sama kehtib ka Style'i ja R-Line'i versioonide esiuste sisepaneelide kohta. Käsitsi reguleeritav kliimaseade on põhivarustuses ning lisavarustusena on saadaval automaatne kliimaseade Air Care Climatronic koos taustvalgustusega puutetundlike liuguritega.

Nüüd saab transportida ka e-jalgrattaid