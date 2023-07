Holland keelab ära telefonide kasutamise koolis

Mõned erandid on siiski paigas, näiteks meditsiiniliste vajaduste või puudega õpilastele ja digioskustele suunatud tunnis.

Kuigi telefonikeeldu ei saa hetkel seaduslikult täide viia, võib see tulevikus muutuda.

«Ma saan aru, et mobiiltelefone ei saa meie elust lahutada, kuid klassiruumi need ei kuulu,» ütles Hollandi haridusminister Robbert Dijkgraaf. «Õpilased peavad suutma klassiruumis keskenduda ja neile peab võimaldama igatepidi head õpikeskkonda. Teaduslikud uuringud näitavad, et mobiiltelefonid segavad õpikeskkonna rahu.»