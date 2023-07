Ära viska minema, vaid paranda: Viljandi Parandusfestivalil antakse asjadele uus elu

Vanade asjade minema viskamine on keskkonnale kahjulik, sest siis on vaja uus asemele toota. Parandamine aitab aga juba toodetud asja kasutusaega pikendada või sellele uue elu anda. See on elementaarne, kuid aeg-ajalt meelde tuletamist vajav tõde.

Foto: Piltnik Kärt