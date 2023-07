Elon Musk lubas Teslad täiesti iseseisvalt sõitma panna selle aasta lõpuks

Eile Hiinas Shanghais toimunud ülemaailmsel tehisintellekti konverentsil kõneledes lubas autotootja Tesla juht Elon Musk, et nad on nüüd väga lähedal täielikule isejuhtimisele ilma inimese järelevalveta ja täielik isejuhtimine on saavutatav juba selle aasta jooksul.

Täielikuks isejuhtimiseks pidas Musk isejuhtimise nii-öelda neljandat või viiendat taset, mis tähendab, et auto suudab inimese sekkumise ja järelvalveta juhtida teatud olukordades (4. tase) või igasugustes liiklusolukordades (5. tase).

Praegu saadaval olev Tesla täielik isejuhtimise abipakett on nende kategooriate järgi 2. taseme isejuhtimine, kus auto aitab juhti teatud stsenaariumide korral, kuid juht peab olema valmis igal hetkel juhtimist üle võtma.

Elon Musk on varemgi lubanud, et Teslad saavad täielikult isejuhtivaks, kuid ükski tähtaeg pole seni pidanud, kirjutab Mashable. 2016. aastal lubas ta, et see tuleb «umbes 5,5 aasta pärast», 2017. aastal aga, et Tesla suudab autoga autonoomselt USAs rannikult rannikule sõita 3–6 kuu pärast. Alates 2019. aastast on Tesla juht jälle tähtaegu nihutanud ja rääkis, et täieliku isejuhtimise paketi täiustatud versioon saabub mõne kuu pärast, mida pole seni juhtunud.