PILDID ⟩ Robotid ÜRO konverentsil: me juhiks maailma paremini, inimesed peaksid olema ettevaatlikud!

Sotsiaalsed robotid ütlesid ülemaailmsel konverentsil, kuhu need olid kutsutud koos inimestega, et inimesed ise peaksid olema ettevaatlikud kiiresti areneva tehisintellekti võimaluste kasutuselevõtmisel ning tunnistasid, et masinad ei saa veel inimeste emotsioonidest täielikult aru.