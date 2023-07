VIDEO ⟩ Ukrainlased ehitasid Vene droonirünnakute vastu ülilihtsa õhutõrjerelva

Kui vaenlane ründab massiga, tuleb selle vastu kasutada kõiki käepäraseid vahendeid. Ukrainas on kasutusel sellised lihtsad automaatidest isetehtud õhutõrjeseadeldised. Kui efektiivsed need on, pole teada.

Venemaa kasutatavate odavate droonide vastu on liiga kallis kasutada tavalisi õhutõrjerelvi, sest sihtmärkide hind on mõõtmatult väiksem välja tulistatavast kallist õhutõrjeraketist. Samas on Venemaa poolt kasutatavad Iraani droonid üsna aeglased ja lendavad madalal. Räägitakse, et neid saab isegi kuulipildujaga alla lasta. Selleks ehitasidki Ukraina mehaanikud uutmoodi tõhusama relva.