Alates eelmise aasta debüüdist on OpenAI ChatGPT olnud tehnoloogiamaailma kuumim toode. See vallandas nn tehisaru revolutsiooni ning on üleilmses mastaabis kogenud plahvatuslikku kasvu. Nüüd tundub, et tehisaru mesinädalad hakkavad lõpule jõudma.