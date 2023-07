Uus Fiat 600e naaseb automaailma elektrilisena

Fiat 600 oli muuhulgas ka Nõukogude Liidus Ukraina territooriumil toodetud ZAZ-965 otseseks eeskujuks.

Uus Fiat 600e on sobiv väikeauto nii neile, kes armastavad linnaelu kui neile, kellele meeldib teha väljasõite maale. Mudelil on piisavalt pikkust (4,17 meetrit) ning ruumi jätkub mugavalt kuni viiele sõitjale. Autol on oma klassi parim esipanipaik, elektriline sõiduulatus on üle 400 km (WLTP kombineeritud tsüklis mõõdetult) ning rohkem kui 600 km linnas (WLTP linnatsüklis mõõdetult) ning autol on tipptasemel turvavarustus.

Uus Fiat 600e La Prima ja uus Fiat (600e) RED on saadaval kahes täiselektrilises versioonis. See on peresõbralik lahendus kogemaks omal nahal puhast Itaalia Dolce Vitat, pidades samas silmas keskkonnahoidu.

Fiat 600e mahutab üllatavalt palju

Uus Fiat 600e on saadaval viieukselisena ning tagab viie istme ja suure pakiruumiga muljetavaldavad kasutusvõimalused. Sõitjad saavad hoida oma isiklikke asju nutikas kesktunnelis, mis on saadaval kohandatud katte ja paindlike topsihoidjatega, istmetaskute ja eesmiste panipaikadega. Pagasiruum on samuti suur, mahutades 360 liitrit.

Lisaks ootamatult suurele pakiruumile on mudelil head elektrisõiduki võimekused. Liitiumioonakud võimsusega 54 kWh annavad uuele 600e mudelile sõiduulatuse üle 400 km ja linnatsüklis üle 600 km, tehes uuest Fiat 600e-st ideaalse sõiduki nii igapäevaseks linnasõiduks kui ka nädalavahetuse väljasõitudeks.