Autoekspert annab nõu: kuidas vältida tülikaid remonditöid

Näiteks on tihti mureks tuhmunud värvkate, mis on isepestud auto tagajärg. See näitab, et pesuvesi on jäänud liivaseks. «Autot tasuks pesta pesulas ja lasta vahaga katta,» soovitab Pildre. Oma kogemusele toetudes ütleb Pildre, et inimesed üldiselt ei tea, et regulaarne ja korralik autopesu hoiab autokere kauem roostevaba.