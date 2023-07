PILDID ⟩ Ummikutest üle: USAs sai esimese kasutusloa lendav elektriauto

See on esimene täiselektriline liikur, mis suudab nii lennata kui ka teedel sõita ja mis sai USA valitsuse heakskiidu, kinnitab tootja.

Sõiduki hind on 300 000 dollarit (ligi 270 000 eurot) ja see mahutab kuni kaks reisijat. Mööda maad sõidab masin ühe laadimisega 320 km, õhus 175 km. Esimesed tellijad saavad oma tänava- ja õhuristleja kätte 2025. aastal.

Auto maksimaalne kiirus on 40 kilomeetrit tunnis, kuid nagu tootja kodulehel märgib, on kiiremaks kohalejõudmiseks sobiv valida maapealse kulgemise asemel juba lendamine.

Alefi asutajameeskonnal, kuhu kuuluvad Constantine Kisly, Pavel Markin, Oleg Petrov ja Jim Dukhovny, on pikk kogemus inseneri- ja tehnoloogiaarenduse vallas ning tiim on töötanud lendavate autode ehitamise vallas alates 2015. aastast. Täissuuruses prototüüp valmis 2019. aastal.

Esimene toode Model A on praegu ainuke vertikaalse õhkutõusmise ja maandumise võimalusega lendav elektriauto, mis sobib sõitmiseks ja parkimiseks linna olemasolevasse infrastruktuuri. Kabiin on muu kerega ühendatud kardaanliigenditega, mis tagab sujuva ja stabiilse sõidu ja lennu. Ohutuse suurendamiseks, heli summutamiseks ja ruumi kokkuhoiuks pole masinal väljaavanevaid propellereid, vaid need asuvad autokujulise sõrestiku all.