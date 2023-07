PILDID JA VIDEO ⟩ Kaitseväe Akadeemia testis mehitamata militaarmasinaid

«Osalevaid platvorme ei seata paremusjärjekorda, vaid koostöös valdkonna spetsialistidest koosneva rahvusvahelise meeskonnaga koostatakse ürituse järgselt raportid, mille kaudu saavad mehitamata maismaasüsteemide viimaste arengute kohta laiapindset tagasisidet ja sisendit nii kaitsevägi, partnerid kui ka osalevad ettevõtted,» ütles ürituse üks peakorraldajatest, Kaitseväe Akadeemia rakendusuuringute osakonna projektikoordinaator Markus Otsus, «üritus on pandud kokku viimase aasta jooksul Kaitseväe Akadeemia eestvedamisel ning Saksamaa, Ühendkuningriigi, Soome, Rootsi, Norra ja Hollandi partnerite toel. Kohal on pea kõik suuremad tegijad Euroopa mehitamata maismaasüsteemide vallas, kuid meiega on liitunud ka ettevõtted, kes tutvustavad alles esmakordselt oma platvorme laiemale avalikkusele.»