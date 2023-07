98 TOLLI ⟩ Samsung toob müügile oma suurima teleri, mida Eestis osta saab

«Näeme, et inimesed soovivad ja ostavad aina suuremaid telereid. Veel mõni aeg tagasi oli 55-tolline teler väga suur, kuid täna on see üldjuhul mudel, millest inimesed alustavad ja enamasti ostetakse sellest märksa suuremaid. Näiteks 65- ja 75-tollised telerid on täna juba täiesti tavalised,» sõnas Samsung Eesti koduseadmete tootekoolitaja Alari Pennar.

Tehnilise poole pealt on tegemist 98-tollise 4K ekraaniga, mis kasutab Samsungi QLED ekraanitehnoloogiat. Samuti on seade varustatud kõigi vajalike pildiparandustehnoloogiatega, et vaatamiskogemus oleks võimalikult hea. Silmatorkavate mustade toonide jaoks toetab ekraan Quantum HDR+ tehnoloogiat ja Dolby Atmose tugi tagab hea helikvaliteedi.

Teler on loodud spetsiaalselt üliõhukese disainiga, et seda saaks kinnitada sarnaselt Samsungi teleriga The Frame seinale, luues kena vaate, mis sarnaneb olemuselt kino kogemusega.

Hiigelteleri ekraani saab kasutada ka mängimiseks. Foto: Samsung

Heli poolelt on teleril olemas Samsungi OTS (Object Tracking Sound) tehnoloogia, mis jälgib ekraanil liikuvaid ja heli tegevaid objekte ning suunab heli kõlaritest vastavalt, et tekitada ruumiline tunne. Samuti saab telerile lisada ribakõlari ja kasutada Samsungi Q-Symphony lahendust, mis kasutab samaaegselt ribakõlarit ja teleri kõlareid.

«Kuna paljud inimesed kasutavad enda koduseid telereid hoopis mängimiseks, siis on ekraanil olemas ka FreeSync Premium Pro tehnoloogia, mis muudab seadmest tuleva pildi sujuvamaks. Mõistagi saab teleriga mängida kõiki mänge, kasutades HDR-i,» sõnas Pennar.