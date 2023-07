Microsoft avastas NATO tippkohtumisel õngitsusrünnaku, mis üritab näpata salajasi andmeid

Kui siiski ei saa turvatarkvaraga ohu eest kaitsta, võivad tehnilisema lahenduse kasutajad määrata oma Windowsiga arvutis registrivõtme FEATURE_BLOCK_CROSS_PROTOCOL_FILE_NAVIGATION, kuid see pidi ka osaliselt Microsofti kontoritarkvara tööd mõjutama.

Teadaolevate sissetungimiste põhjal on Microsoft avastanud, et Storm-0978 on rünnaku käigus ligi pääsenud Windowsi registrile, kus on kustutatud turvakontohalduri (SAM) parooliräsi. Sellele juurdepääsuks peavad ründajad omandama süsteemitaseme õigusi.

Ukraina küberintsidente käsitlev asutus CERT-UA on samuti väljastanud hoiatuse, et Ukraina Maailmakongressi (ametlik ja ainus veebileht www.ukrainianworldcongress.org) ingliskeelne veebileht on kopeeritud ja üles pandud sarnastele libadomeenidele. Sealt saabki alla laadida nakatunud dokumente nimega Overview_of_UWCs_UkraineInNATO_campaign.docx ja Letter_NATO_Summit_Vilnius_2023_ENG(1).docx.