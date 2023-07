Välja tuli uus plinkiv Nothing Phone (2) - nüüd viimistleti nutitelefoni põhjalikumalt

Eriti on viimistletud näiteks kaamera toimimist, mis saab sensorilt kätte 4000 korda rohkem andmeid, kui eelmine mudel.

Kuid ka tagaküljel olevad LED-kujundid ehk glüüfid on saanud olulist täiendust ja on lisaks efektsusele nüüd palju kasulikumad.

Uuel telefonil on läbipaistev tagakaas, kust näha osaliselt sisemisi komponente. Nagu esimese telefoni lahtivõtjad täheldasid, polnud siiski klaasi taga paistvad asjad kõik ehtsad, vaid disainerid olid mõned paistvad komponendid välja mõelnud. Kuid kõige silmatorkavamad on muidugi glüüfid, mis kujult on enam-vähem samad, kui esimesel mudelil, kuid teevad rohkem. Näiteks võib glüüfi pikkus sujuvalt muutuda - seda saab kasutada helivaljuse reguleerimiseks või aku laadimise näidikuna. Keskmine suur ring on nüüd jagatud kuueks sektoriks, mida saab igaüht eraldi juhtida.

Igale kontaktile saab määrata oma kujundi, nii võib juba kummuli laual olevat telefoni tõstmata näha, kes helistab. Teavitustele saab ka valida erinevad valgus- ja helijärjestused.

Võrreldes eelkäijaga on Nothing Phone (2) natuke suurem, selle tagaküljel on kumerate äärtega klaas. Korpus on pritsmekindel (standard IP54), kuid mitte veekindel.

Telefoni kasutajaliides on ilus ja selge. Foto: Nothing

Kindlasti tasub vaadata ka mobiili sisse, ehkki seal on Android - Nothing on selle põhjalikult ümber disaininud ning kasutajaliides Nothing OS 2.0 on ilus, omapärane ja üsnagi lihtne kasutada, meenutades veidi iPhone´i keskkonda.

Avaekraanile saab luua aktiivseid muutuva sisuga vidinaid, mis lähenemise poolest meenutab natuke kunagist Windows Phone´i avaekraani. Vidinad näitavad infot sellistest rakendustest nagu Ilmateade ja Nothing X otse avaekraanilt.

Nothing Phone (2) tagaküljel on kaks 50 MP kaamerat ning esiküljel 32 MP kaamera. 18-bitise pildisignaaliprotsessoriga on kaamerad võimelised jäädvustama 4000 korda rohkem andmeid kui eelmise põlvkonna mudel.

Telefonil on suur 6,7-tolline OLED ekraan (ere ka: 1600 nitti) ning kiibistikuks kiire ja võimas Snapdragon 8+ Gen 1.

4700 mAh aku laeb kiirlaadijaga täis 55 minutiga. Seade ühildub 15 W Qi juhtmevaba laadimisega. Telefon ise toimib samuti 5 W juhtmevaba laadijana, nii et saab liikvel olles toita näiteks oma kõrvaklappe.