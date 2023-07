UUS NORMAALSUS ⟩ Eesti õpilased on ChatGPTst sõltuvuses

Õpilastel on sõltuvus tehisintellektil põhinevast õpikaaslasest ning nende isiklik akadeemiline areng on pidurdunud

Saage tuttavaks uue õpikaaslasega: ChatGPT. See imepärane tekstirobot on leidnud tee õpilaste seljakottidesse ja sülearvutitesse, muutes nende suhtumist kodutöösse. ChatGPT on saadaval ka eesti keeles, mistõttu ei pea Eesti õpilased enam tüütult õpikuid lapates või mitmeid tunde otsingumootorites veetes kodutöödele vastuseid leidma – neil on tehisintellektil põhinev õpikaaslane vaid sõrmeliigutuse kaugusel.