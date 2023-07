2023. aasta parima mängu tegijad ei varastanud ideid 2022. aasta parimast mängust

Hiljutises intervjuus küsiti «Tears of the Kingdomi» loojatelt Eiji Aonumalt ja Hidemaro Fujibayashilt, kas nad võtsid oma teost arendades ka šnitti eelmise aasta parimaks tituleeritud videomängult. Kõnealuseks teoseks on muidugi avatud maailmaga märulirolliks «Elden Ring».

«Kahjuks polnud meil võimalust seda mängu mängida,» sõnas «Tears of the Kingdomi» režissöör Fujibayashi. «Olime liiga hõivatud «Tears of the Kingdomi» arendamisega, mille tulemusena me ei saanud tegelikult mänge mängida. Aga me kuulsime sellest.»

Isegi, kui meestel oleks olnud mahti «Elden Ringi» mängida, poleks see siiski nende arendusprotsessi mõjutanud. «Mängu tehes mõtleme välja üldise kontseptsiooni, et selle põhjal uusi ideid välja mõelda,» ütles Fujibayashi.

Aonuma lisas, et on «liiga uhke», et proovida teiste mängude ideid oma loomingusse panna.

«Muidugi on olukordi, kus tehakse midagi, mis sarnaneb olemasoleva mänguga, aga ma ei prooviks kunagi oma mängu panna teiste mõtteid... Otsin alati originaalseid ideid.»