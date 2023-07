PODCAST ⟩ Kuidas seda konsooli 5 miljonit tükki müüdi?

Elu on täis veidrusi ning mitte miski pole kummalisem kui asjaolu, et ühte teatud mängukonsooli on müüdud (väidetavalt) üle viie miljoni eksemplari. Mis selle mängumasina eriliseks teeb?

Andri on proovinud selle suve kuumimat indie-hitti «Dave the Diver», Sten ja Allan ei suuda aga ikka veel «Tears of the Kindgomi» mängimist lõpetada. Suurte vutisõpradena räägime muidugi ka EA uhiuuest jalkamängust ning sellest, kuidas Steni vanaema virtuaalreaalsust avastas.