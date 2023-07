Populaarne suhtlusplatvorm annab võimu lastevanemate kätte

Pikalt reeglitest mööda hiilinud vestlusplatvorm teatas, et lisab platvormile Family Centre nime kandva tööriista, mis lubab laste vanematel ja eestkostjatel teada saada, millega noored platvormil täpsemalt tegelevad.

Tööriist pakub monitoorimiseks kahte erinevat viisi. Üheks on igal ajal ligipääsetav töölaud, teiseks iganädalane kokkuvõte meili teel, mis sisaldab teavet lapse tegevuse kohta.

Selle hulka kuuluvad: kasutajate arv, kellele nad on sõnumeid saatnud või helistanud, nende lisatud uute sõprade arv; ja see, kui paljudes serverites nad aktiivselt osalevad.

Vanematel on võimalus näha, milliste keskkondadega nende järeltulija on liitunud ning kellega nad suhtlevad. Küll aga ei saa nad ligipääsu vestluste sisule.

2021. aasta suvel väitis Discord, et ei kavatse säärast tööriista enda platvormile lisada. Viimasel ajal on aga liigutud aina enam selle suunas, et defineeritakse ennast pigem alternatiivse sotsiaalmeediaplatvormina, kui peamiselt mänguritele mõeldud vestlusprogrammina.