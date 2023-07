Kuidas töötajatele tehisintellekti kasutamist selgitada? Tehnoloogiafirma annab nõu

Kaitse konfidentsiaalset infot

Ära unusta autoriõigusi

Kasuta tehisintellekti vastutustundlikult

Anna teada, et info pärineb tehisintellektilt

Kui jagad tehisintellekti poolt loodud materjale, siis anna saajatele teada, et need on loodud tehisintellekti abil.

Kokkuvõtteks: TI aitab siiski palju aega kokku hoida

On näha, et tehisintellekti teenuste kasutamine on kiiresti saamas igapäevaelu osaks ning see aitab väga palju aega kokku hoida. Kõik, kellel on internetiühendus ja arvuti või nutitelefon, saavad katsetada TI-lahendusi erinevate tööülesannete täitmiseks. Seda enam, et paljud tehisintellekti teenused on vabalt kättesaadavad, kuid kommertsrakendusteks on tavaliselt vajalik osta litsents.