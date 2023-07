Uuest idufirmast on Musk rääkinud juba märtsist, kuid nüüd avalikustati tehnoloogiastaaridest meeskond, kuhu kuuluvad tegijad nii Google´ist, Microsoftist, Teslast ja mujalt tuntud tehnoloogiaettevõtetest. Samas otsitakse juurde tehisintellekti- ja tarkvarainsenere, et ehitada «maksimaalselt uudishimulik tehisintellekt,» nagu Musk nende arendatavat lahendust on kirjeldanud.