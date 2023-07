Kliimamuutused on viimasel ajal enim kõneainet pakkunud rahvusvaheline keskkonnateema, mis ähvardab kogu inimkonda. Õnneks on juba üht-teist tehtud ja midagi tegemisel. Kitsas king energiahindade, kliimamuutuste jms-ga paneb loodetavasti innovatsiooni veel eredamalt leegitsema.

Kliima muutumine on seniste teadmiste kohaselt pigem looduse tavaline seisund: maakera ajaloo jooksul on neid muutusi olnud palju, praeguse erakordsus on tingitud muutumise kiirusest ja ajendist. Toimuv jääb muidugi alla Mehhiko lahte tabanud taevakehast esile kutsutud eluslooduse suurele hävingule ca 65 miljonit aastat tagasi, aga samas on oluliselt kiirem kui tavalised geoloogilised muutused. Samuti pole üks liik veel varem suutnud näidata oma oskust elukeskkonda rikkuda.