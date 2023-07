Paljudes Aasia telekanalites on rahva ette astunud telenäod, keda päriselt pole olemas, kuid kes on ideaalse väljanägemisega ning räägivad veatult just seda juttu, nagu vaja, kaasa arvatud usutavat propagandat. Need teletöötajad on alati valmis 24/7 ja 365 päeva aastas, saateks ettevalmistamist pole vaja ning eetrisse võib paisata roboti hetkega.