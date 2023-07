Sony tutvustas oma kõige arenenumat APS-C kaamerat, mis oskab objekte ja subjekte jälgida

Kombineerides APS-C tagantvalgustusega ja 26 efektiivse megapiksliga Exmor R CMOS pildisensori ning Sony täiustatud BIONZ XR töötlusmootori kiiruse ja võimsuse, saavutab ILCE-6700 pildistamisvõime, mis on osades omadustes lähedane tipptasemel profikaameratele, säilitades samas kompaktsuse.

Kaamera võimaldab filmida 4K-kvaliteedis videot kuni 120 kaadrit sekundis ning 14+ stopine dünaamilise ulatus lubab videograafidel jäädvustada detaile ka kehvades valgustingimustes. Lisaks on kaamera varustatud S-Cinetone-pildiprofiiliga, mis on kasutusel Sony Cinema Line profikaamerates. See aitab filmida videot, mis ei vaja värvigradatsiooni.

«a6700 lansseerimisega jätkab Sony oma pühendumust tõsta loovinimeste võimeid igal tasandil, andes neile tipptasemel vahendid, mis aitavad loovusel järeleandmatult edasi liikuda,» ütles Sony Euroopa pilditehnoloogiliste lahenduste tooteturunduse direktor Yann Salmon Legagneur.

Liigendiga ekraan on keeratav igas suunas, et saaks alati näha, mis pildile jääb. Foto: Sony

Uusim APS-C-suuruses tagantvalgustusega Exmor R CMOS-pildisensor on ligikaudu 26 efektiivse megapiksliga, mis koos täiustatud BIONZ XR töötlusmootoriga tagab hea pildistamissvõime erinevates olukordades.

Standardne ISO tundlikkus on nii fotode kui ka filmide puhul 100 kuni 32000, võimaldades suure tundlikkusega ja madala müratasemega pildistamist. Täiustatud värvitoonide reprodutseerimine tagab, et sellised subjektid nagu inimesed ja taimed on jäädvustatud loomulike toonidega.

Tehisintellekti toega töötlusüksus uues kaameras on pärit Sony tippkaamerast α7R V, mis võimaldab kasutada suure täpsusega reaalajas autofookust. Lisaks α6000 seeria kaamerates olnud inimeste ja loomade äratundmisele tuvastab see nüüd täpselt ka linde, putukaid, autosid, ronge ja lennukeid.

Koos uue kaameraga tutvustas Sony ka samal ajal välja tulnud ka videograafidele ja videoblogijatele mõeldud suundmikrofoni ECM-M1, mis on võimeline kvaliteetset heli salvestama kaheksas vastuvõturežiimis. Foto: Sony

Koos äsja turule toodud FE 70-200mm F4 Macro G OSS II telefotoobjektiiviga pakub see 105 mm kuni 300 mm fookuskaugust 35 mm täiskaader ekvivalendina, kasutades telefoto suumide võimsust kvaliteetseks pildistamiseks. Lisaks ühildub kaamera ka muude E-mount objektiivide valikuga.

Tänu kompaktsele disainile (mõõtmed: 12 cm × 7 cm × 8 cm, kaal: 493 g) on ILCE-6700 hõlpsasti kaasaskantav. Kasutajasõbralikkust lisab puutetundlik muduetava nurgaga LCD-ekraan koos puutetundliku menüüga. Lisaks on sel seadistatav esipaneel ja lülitusketas fotode, filmide ja erinevate režiimide jaoks. ILCE-6700 on varustatud optilise 5-teljelise keresisese pildistabilisaatoriga, mis pakub 5-stopilise säriaja eeliseid fotodele, Active Mode tagab aga stabiilse videosalvestuse.