Eesti striimer Carms külastas TwitchConi: nii suurt üritust pole varem näinud

«Kindlasti on ürituse näol tegemist suurepärase võimalusega kõigi sisuloojate jaoks, kes Twitchi platvormil tegutsevad, et tutvuda platvormi arengutega ja näha teisi maailmakuulsaid striimereid, nendega suhelda ja kontakte luua. Tavainimese jaoks seisneb ürituse väärtus kindlasti selles, et on võimalik enda lemmiksisuloojaga kohtuda, pilti teha ja mõtteid vahetada,» sõnas Peussa.