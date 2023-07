Eesti tudengivormeli meeskond sai Itaalia võistlusel teise koha

«Sel aastal on valminud vormelil täiesti uus kontseptsioon ning jäime oma sooritusega võistlustel rahule. Teine koht hooaja esimesel võistlusel on väga hea tulemus!» kommenteerib meeskonna kapten Kristjan Taimla. Ta lisab, et sel võistlusel said nad teada, millised on sellel hooajal meeskonna nõrgad kohad ning milliseid korrektuure järgmisteks võistlusteks teha. Nüüd on tudengivormeli meeskonnal nädal puhkuseks, vigade parandamiseks ning detailide lihvimiseks ning seejärel suundutakse järgmisele võistlusele Austriasse.