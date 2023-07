Rekordiline tõus: Eestis oli juunis sama palju küberrünnakuid kui möödunud aasta esimese kuue kuu peale kokku

«Kübermaailm on muutumas aina keerukamaks ja ohuallikaid võib leida kõikjalt. Seda illustreerivad selgelt ka viimased tulemused – juunis tuvastatud ohtude hulk on pea sama suur, kui terve 2022. aasta peale kokku. Tooni annavad nii pahavara, raha välja petmiseks loodud õngitsusskeemid kui ka roboti- ja rämpspostirünnakud,» kommenteeris kübermaailmas toimuvat Elisa tegevjuht Andrus Hiiepuu.

Elisa erakliendiüksuse juht Mailiis Ploomann märkis, et ühelt poolt mõjutab tuvastatud ohtude kasvu küberhügieeni paranemine ja järjest sagedasem kaitsvate teenuste kasutuselevõtt, teisalt on kurjategijad muutumas järjest aktiivsemaks.

Näiteks on viimastel kuudel levinud viimistletud välimusega võltsitud pangalehed ja e-poed, mille kaudu on saadud ligipääs inimeste pangakontole, et sealt raha varastada. Niisamuti on aktiivselt levinud võltsitud Outlooki ja Tinderi sisselogimislehed.