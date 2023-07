Euroopa Liidu uus reegel toob uute pihukonsoolide arendamisse suure muutuse

Nimelt nõuab EL, et aastaks 2027 oleksid kõikide seadmete akud lihtsasti vahetavad. Kõnealuse määruse eesmärk on reguleerida akude täit elutsüklit, et tagada nende ohutus, jätkusuutlikkus ja konkurentsivõime.

ELi arvates on antud ajaaken piisav, et ettevõtjad saaksid oma seadmed reegliga kooskõlla viia. Nende arvates on see tarbijate jaoks vajalik muudatus.

Dokumendi sõnul on aku kergesti eemaldatav juhul, kui seda saab «tootest eemaldada kaubanduslikult saadavate tööriistade abil, ilma et oleks vaja kasutada spetsiaalseid tööriistu, välja arvatud juhul, kui see on tootega tasuta kaasas.»

Mängukonsoolide puhul mõjutab antud reegel eelkõige Nintendo Switchi ja Steam Decki järeltulijaid.