LÕPUKS OMETI! Blizzardi mängud jõuavad Steami

Lõppkokkuvõttes aga selgus, et helesinistel unistustel ja reaalsusel ei ole piisavalt palju kattumist. Sestap oleme näinud, kuidas noodsamad väljaandjad mõne aja pärast oma mängud tagasi Valve'i platvormile on toonud.

Järg on jõudnud Blizzardi kätte . Pikalt vaid Battle.net portaali kaudu saadaval olevad teosed hakkavad järk-järgult Steamis ilmuma. Esmajärjekorras on mullune tasuta tulistamismäng «Overwatch 2», mis hakkab Steami kasutajaid rõõmustama 10. augustist alates.

Blizzard on lubanud, et «Overwatch 2» ei jää viimaseks. Infot eesootavate mängude osas jagatakse siis, kui aeg on õige.