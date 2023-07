16 MEGAVATTI ⟩ Maailma võimsaim tuugen ühendati võrku

Eile võrku ühendatud 16 MW võimsusega avamere tuuleturbiin paigaldati Three Gorges Group Fujiani avameretuuleparki Taiwani väinas ning hiiglase keskmiseks aastaseks toodanguks ennustatakse üle 66 miljoni kWh «rohelist elektrit».

Tegemist on praegu maailma võimsaima, suurima tiivikuosa läbimõõduga ja kõige kergema kaaluga megavati kohta avameretuulikuga.

Avameretuuliku rummu keskpunkti kõrgus maapinnast on 152 meetrit, mis on kümmekond meetrit madalamal, kui näiteks Tallinna Teletorni vaateplatvorm, kuid sellest ulatuvad kõrgemale 123 meetri pikkused ja 54 tonni kaaluvad tiivikulabad.

Masinaruumi ja generaatori kaal on kokku 385 tonni, tiivikute joonistatava ringi pindala õhus on umbes 50 000 ruutmeetrit, mis on ligi seitsme standardse jalgpalliväljaku suurune ala. 16-megavatine tuuleturbiin toodab elektrit 34,2 kWh iga täispöörde kohta ja üle 66 miljoni kWh aastas, mis suudaks ettevõtte teatel rahuldada 36 000 Hiina keskmise kodumajapidamise vajaduse.