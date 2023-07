Pseudosatelliidid stardivalmis: uutmoodi lennukid tõusevad taevasse ja jäävadki sinna

Lend tähistab olulist hetke PHASA-35 arenduses, mis algas juba 2018. aastal. BAE Systemsi tütarettevõtte Prismatic Ltd poolt kavandatud lennumasin peab töötama sõltumata maapealsetest ilmaoludest ning lendab tavapärasest lennuliiklusest kõrgemal. Pika vastupidavusega droon on eriti ahvatlev luure, keskkonnaseire ja sidefirmade jaoks, kuna lubab üsna odavalt ja üsna madalalt tegutseda.

Pseudosatelliite saab kasutada näiteks sidevõrkude (sealhulgas 4G ja 5G mobiilivõrkude) toeks ja väga suurte levialade katmiseks, samuti katastroofiabiks ning piirikaitseks alternatiivina traditsioonilistele satelliitsidesüsteemidele. Õhupallidega võrreldes on selline lahendus kindlam, sest lennukit saab hoida kindlal trajektooril ja juhtida maa pealt ning see ei lenda tuulega suvalises suunas minema.

PHASA-35 nimelisel droonil on 35-meetrine tiibade siruulatus ja kandevõime kuni 15 kg, see kasutab mitmeid maailma juhtivaid tehnoloogiaid, sealhulgas täiustatud komposiitmaterjale, et lennuk oleks võimalikult kerge, energiahaldust, et tiibadel asuvad päikesepatareid ja fotogalvaanilised massiivid suudaks vajalikud seadmed ja mootorid ära toita kogu päevavalguse aja jooksul, samuti on pardal minimaalselt akuelemente, et säilitada energiat lennates-planeerides kogu öö jooksul.