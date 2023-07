Nolan: «Oppenheimer» on hoiatus tehisintellektist kinni haaranud maailmale

Oppenheimer võitles asjatult tuumarelvade rahvusvahelise kontrolli rakendamise eest, lootes, et see toob kaasa rahu. Režissööri sõnul usuvad paljud, et nende relvade olemasolu kaudu on maailm vähemalt mingi stabiilsuse saavutanud. «Mind isiklikult selline käsitlus ei rahusta, kuid see näitab, antud dilemmale ei ole lihtsaid vastuseid.»

Manhattani projekti juhti kindral Leslie Grovesi mängiv näitleja Matt Damon ütles, et viimane aasta meenutas talle, et tuumakatastroofi oht on väga päris. «Kuidas ma selle unustasin? Külm sõda justkui lõppes ja mu aju mängis mulle trikki ja ütles, et OK, paneme mure eest ära, selle pärast ei pea enam muretsema - see mõte on absurdne!».